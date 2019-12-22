فيفي عبده تظهر بالحجاب وبدون مكياج .. ما السبب ؟

كتب امير فتحي في الأحد 22 ديسمبر 2019 02:54 مساءً - نشرت الفنانة ” فيفي عبده ” عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” مقطع فيديو لها ظهرت بها بإطلالة فاجئت متابعيها الذين لم يعتادوا عليها الخروج بهذا الشكل كما إنها بعد غياب عن الخروج بفيديوهات بث مباشر .

حيث ظهرت فيفي عبده وهي داخل سيارة وأوضحت إنها في طريقها لزيارة طبيب الأسنان مرتدية حجاب على رأسها وبدون مكياج تماما .

فقالت : ” رايحة لدكتور الأسنان هعمل إيه بقى .. طالعة من غير ميك آب لإني زهقت من الميك آب وبريح وشي من الميكب آب ومش عايزة أعمل أي ميك آب ” .

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وتابعت : ” بحبكم أوي وحشتوني وبموت عليكم .. هبتدي السنة الجديدة اجعلها سنة فل يارب وابعد عني الغمة يارب ” .