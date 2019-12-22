كتب امير فتحي في الأحد 22 ديسمبر 2019 02:54 مساءً - نشرت الفنانة ” فيفي عبده ” عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” مقطع فيديو لها ظهرت بها بإطلالة فاجئت متابعيها الذين لم يعتادوا عليها الخروج بهذا الشكل كما إنها بعد غياب عن الخروج بفيديوهات بث مباشر .
حيث ظهرت فيفي عبده وهي داخل سيارة وأوضحت إنها في طريقها لزيارة طبيب الأسنان مرتدية حجاب على رأسها وبدون مكياج تماما .
فقالت : ” رايحة لدكتور الأسنان هعمل إيه بقى .. طالعة من غير ميك آب لإني زهقت من الميك آب وبريح وشي من الميكب آب ومش عايزة أعمل أي ميك آب ” .
وتابعت : ” بحبكم أوي وحشتوني وبموت عليكم .. هبتدي السنة الجديدة اجعلها سنة فل يارب وابعد عني الغمة يارب ” .
كانت هذه تفاصيل خبر فيفي عبده تظهر بالحجاب وبدون مكياج .. ما السبب ؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.