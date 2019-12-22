وفاة المفكر الاسلامي محمد شحرور المعروف بأرائه المثيرة للجدل.. فيديو

كتب امير فتحي في الأحد 22 ديسمبر 2019 02:54 مساءً - توفي المفكر الإسلامي، محمد شحرور في العاصمة الإماراتية أبوظبي، مساء السبت، مثيرا بذلك تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

خبر وفاته نشره القائمون على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، وقالوا فيه: “الدكتور محمد شحرور في ذمة الله.. ببالغ الحزن والأسى ننعي إليكم وفاة الدكتور محمد شحرور الذي انتقل إلى رحمة الله يوم السبت 21 / 12 / 2019 في مدينة أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، وسينقل جثمانه الطاهر إلى دمشق بناءً على وصيته ليدفن في مقبرة العائلة”.

وعُرف شحرور بنظرته وتفسيراته المغايرة لما هو شائع بين رجال الدين وعلماء الشريعة الإسلامية، وغالبا ما أثارت آراءه جدلا سواء بين الدعاة أو بين النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.