فنان مصري يعلن عن تفكيره في الاعتزال

كتب امير فتحي في الأحد 22 ديسمبر 2019 02:54 مساءً - كشف الفنان المصري ” أحمد هارون ” في تصريحات صحفية له عن تفكيره في الاعتزال لما يمر به من حالة استرخاء تام .

والتي أرجع السبب فيها إلى أن الأجواء في الوسط الفني غير مناسبة وغير مشجعة على الاستمرار .

وأشار أحمد هارون إلى إنه لا يكلف نفسه عناء البحث عن أعمال فنية مناسبة لأنه يمر بحالة من عدم الاهتمام في الوقت الحالي .. وأكد إنه لم يجد العمل المناسب الذي يجبره على العودة للوقوف أمام الكاميرا من جديد .

وأضاف : ” ربما أتراجع عن فكرة الاعتزال لو وضعت يدي على النص المناسب سواء على مستوى السينما أو التليفزيون الذي يتناسب مع ما قدمته طوال مشواري الفني ” .