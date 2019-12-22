شبيه محمد لطفي يظهر في سوق الخضار .. والمتابعين : ” هو ولا مش هو “

كتب امير فتحي في الأحد 22 ديسمبر 2019 02:54 مساءً - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي صورة لرجل يقف أما عربة لبيع الخضروات وهو يشتري من البائع والتي بدا فيها الرجل يشبه بشكل كبير الفنان المصري ” محمد لطفي ” في الملامح والقامة والجسم .

وجاءت تعليقات المتابعين التي تساءلت حول هل هو الفنان محمد لطفي أم شبيها له تحت عنوان ” هو ولا مش هو ” .. فانقسمت بين من يؤكد أن هذا الرجل هو محمد لطفي والبعض الآخر نفى ذلك .

حيث أن زاوية التصوير لم توضح الملامح كاملة وذلك لضعف الجودة والتقاط الصورة من جانب الرجل الذي كان يقف على عربة الخضار .