شاهد .. إبنة نانسي عجرم تحبو خلفها للمرة الأولى

كتب امير فتحي في الأحد 22 ديسمبر 2019 02:54 مساءً - نشرت إحدى صفحات الفانز الخاصة بالفنانة اللبنانية ” نانسي عجرم ” عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” مقطع فيديو سجلت نانسي من خلاله حبو طفلتها الصغرى ” ليا ” للمرة الأولى . حيث ظهرت ليا في مقطع الفيديو وهي تحبو على الأرض خلف والدتها لتلحق بها داخل المنزل . وتفاعل محبي نانسي عجرم على مقطع الفيديو بشكل كبير وانهالت التعليقات من المتابعين الذين عبروا عن إعجابهم بالطفلة الصغيرة .. كما هنأوا الفنانة اللبنانية بهذه الخطوة المهمة في التطور والنمو الحركي لمولودتها .. متمنيين لها دوام الصحة والسعادة .

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