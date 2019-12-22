بالأرقام.. مبيعات فيلم 'ستار وورز' الجديد بأول ليلة عرض

الأحد 22 ديسمبر 2019

حصد الفيلم الجديد الخاتم لسلسلة "حرب النّجوم" تحت عنوان "ستار وورز: ذا رايز أوف سكايووكر" ما يصل إلى 40 مليون دولار خلال اللّيلة الأولى لعرضه، ليصير بهذا خامس أعلى الأعمال السينمائية دخلا في أول أيام عرضه على الإطلاق.



وأوضحت الشّركة الموزّعة، "والت ديزني" أنّ الفيلم الجديد قد جمع 40 مليون دولار من مبيعات التذاكر في الولايات المتحدة وكندا منذ يوم الخميس، فيما جمع أكثر من 59 مليون دولار في الأسواق الدولية.

وجاءت إيرادات اليوم الأول في الولايات المتحدة وكندا أقل من الجزأين السابقين "ذا فورس أويكنز" الذي جمع 57 مليون دولار في أول ليلة بدور العرض عام 2015 و"ذا لاست جيداي" الذي سجل 45 مليونا في 2017.

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وفيلم "ذا رايز أوف سكايووكر" هو التاسع والأخير في القصة التي بدأت عام 1977، عندما قدم المخرج جورج لوكاس بطلا من الفضاء يدعى لوك سكايووكر إلى جانب مجموعة مثيرة من الروبوتات والمخلوقات العجيبة.

ويقوم ببطولة الفيلم الجديد جون بويجا وديزي ريدلي وأوسكار إيزاك.

وبينما أثار الفيلم انقسامات بين النقاد قالت "ديزني" إن المشاهدين أعجبوا به. وتابعت الشركة أن استطلاعا أجراه موقع إخباري أظهر أن 86 في المئة من مشتري التذاكر عبروا عن إعجابهم بالفيلم.

وعادة ما تختلف آراء المعجبين عن آراء النقاد في الكثير من الأفلام.