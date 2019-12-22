"ذا واتشر".. ملحمة درامية تسير على خطى "صراع العروش"

حظي مسلسل الفانتازيا "ذا واتشر" The Witcher بنسبة مشاهدة مرتفعة بعد بث 8 حلقات على شبكة نتلفكس خلال يومين؛ ليصبح الأكثر تداولا على موقع "تويتر" للتدوينات القصيرة.

حسب موقع Bloomberg، تفاعل المشاهدون بكثافة مع المسلسل المقتبس من سلسلة روايات "Witcher Saga"، للكاتب البولندي أندريه سابكوفسكي، وعده البعض خليفة سلسلة "صراع العروش" Game of Thrones، الأكثر مشاهدة في العالم.





العمل من إنتاج نتفليكس، وبطولة هنري كافيل، وآنيا شالوترا، وفريا آلان، وبثت حلقاته كاملة الجمعة.

وأقر هنري كافيل، في مقابلة على موقع BBC، بأن المسلسل الفانتازي الجديد تأثر بشكل واضح بـ"جيم أوف ثرونز" Game of Thrones؛ إذ مهّد الأخير الطريق لـ"ذا واتشر" ليتقبله الجمهور على نطاق واسع.

في إطار مشابه لـGame of Thrones، تأخذ أحداث المسلسل الفانتازي مكانها في قارة خيالية مقسمة لعدة ممالك، تعيث فيها الوحوش فساداً حتى يظهر "ذا واتشر" أو السحرة، وهم صيادو الوحوش الذين يحاولون تطهير القارة من شرورهم في ملحمة درامية دموية.

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وعززت كمية الدماء المراقة في الجزء الأول من العمل الجديد أوجه الشبه بين المسلسلين، إضافة إلى طبيعة الصراعات الدائرة بين المجموعات المختلفة، التي من المتوقع أن ترتفع وتيرتها خلال الأحداث المقبلة إن التزم كاتب المسلسل بأحداث الرواية الحقيقة.





قالت لورين شميدت هيسريش، منتجة "ذا واتشر"، إن المقارنة بين المسلسلين لا بد منها، وإن تأثير "صراع العروش" على مسلسلات الفانتازيا واضح، مضيفة: "لكن مسلسلي سيقف على رجليه بمفرده؛ لأنه مختلف تماما".

خلال أحداث العمل، يكافح صياد الوحوش والبطل الرئيسي جيرالت أوف ريفيا، الذي يؤدي دوره هنري كافيل؛ لإيجاد مكانه في عالم يثبت فيه الناس قوتهم أمام أشرار الوحوش. ثم ينضم إلى صديقته المفقودة منذ فترة طويلة في بلدة "وايت أوركارد"، لتخبره أن الإمبراطور إمهير استدعاه إلى مدينة فيزيما.





المسلسل حصل على تقييم 9/10 على IMDb، وأحدث ضجة إعلامية كبيرة ولاقى استحسان النقاد؛ ما دفع منتجة العمل للإعلان عن بدء تصوير الجزء الثاني خلال 2021.

وزادت شهرة سلسلة الروايات المكونة من 8 أجزاء بشكل كبير منذ تحويلها لألعاب فيديو وسلسلة قصص قصيرة مصورة قبل عدة سنوات.



