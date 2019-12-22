فيديوجراف.. هاتريك فيرنانديز الأبرز في حصاد جولة الدوري السعودي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أسدل الستار، السبت، على فعاليات الجولة الـ12 من منافسات الدوري السعودي للمحترفين، والتي شهدت خوض 7 مباريات مع تبقي لقاء مؤجل بين الهلال والفيصلي.
وشهدت الجولة تسجيل 27 هدفاً في 7 مباريات، حيث كان الأهلي هو صاحب أفضل هجوم في الجولة بـ5 أهداف.
وأشهرت 31 بطاقة ملونة، منها 28 صفراء و3 حمراء، بينما احتسبت 4 ركلات جزاء سُجلت 3 وأهدرت واحدة.
وكان الحدث الأبرز في الجولة هو تحقيق الفيحاء أكبر انتصاراته في الموسم بنتيجة 4-1 على الاتحاد، والتي كانت الخسارة الأكثر قسوة للأخير هذا الموسم.
ونجح التشيلي روني فيرنانديز نجم الفيحاء في أن يكون صاحب أول هاتريك في الموسم الحالي، خلال مواجهة فريقه أمام الاتحاد.
ومن جانبه، نجح الأهلي في الفوز بأول مباراة في تاريخ لقاءاته أمام ضمك في دوري المحترفين، بنتيجة قوامها 5 أهداف مقابل هدف واحد.
ويستعرض الفيديوجراف التالي أبرز إحصائيات ومشاهد جولة الدوري السعودي للمحترفين.
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