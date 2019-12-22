هيلاري داف تتزوج كاتب الأغاني ماثيو كوما

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تزوجت المغنية والممثلة الأمريكية هيلاري داف من كاتب الأغاني ماثيو كوما. وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن مراسم الزواج تمت، السبت، في لوس أنجلوس.

يذكر أن العلاقة بين هيلاري وماثيو بدأت في يناير/كانون الثاني 2017، بعد عام من إتمام طلاقها من زوجها السابق مايك كومري.

ولدى هيلاري وكومري طفل يدعى لوكا 7 أعوام.



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