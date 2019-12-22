أحلام: أنا لم أتغير لكن راغب علامة اتبدل.. وهذا سر جمالي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

تألقت النجمة الإماراتية أحلام خلال مشاركتها في برنامج "ذا فويس" بموسمه الخامس؛ إذ أضفت بعفويتها المعهودة وروحها الجميلة جوا من الألفة والمرح.

وتميزت أحلام في هذا الموسم بجمالها الملفت ورشاقتها، فضلا عن تصاميمها المميزة التي تم اختيارها بدقة لا متناهية جعلتها حديث مواقع التواصل الاجتماعي.

وبدا واضحا على النجمة الإماراتية أحلام رغبتها في الفوز بلقب أحلى صوت للسنة الثانية على التوالي من خلال المنافسة في المرحلة النهائية من خلال المشتركة المصرية إيمان عبد الغني التي تتمتع بصوت مخملي.

وفي تفاصيل الحلقة الأخيرة من برنامج " ذا فويس" بموسمه الخامس فقد أدت أغنيتها الجديدة "أنا مدري عن الناس" وهي من كلمات الأمير بدر بن عبد المحسن، وألحان الموسيقار الدكتور طلال وتوزيع يحيى الموجي، فيما حرصت على مشاركة إيمان عبد الغني في الغناء، من خلال صعودها على المسرح وتأدية أغنية "أنا قلبي دليلي" للمطربة ليلى مراد، إذ عمدت الى التمايل معها على أنغام الموسيقى؛ ما أضفى جوا من الفرح.

واللافت، أنه بعد أن أنهت إيمان عبد الغني أغنيتها، أكدت أحلام أنها فخورة بنفسها؛ لأنها الوحيدة من لجنة التحكيم التي التفت إلى المتسابقة المصرية، لهذا فهي تشعر بالفخر بعد أن وصلت المشتركة لنهائي البرنامج.

وأكدت أحلام ان المشتركين الأربعة الذين وصلوا الى المراحل النهائية يستحقون نيل اللقب معتبرة ان الجمهور حدد خياراته عبر التصويت للمشترك المفضل لديه ومنوهة بأداء مهدي على امتداد حلقات البرنامج، مشيدة بتنوع خياراته الغنائية وتميزه بأدائه وصولا الى تتويجه احلى صوت في العالم العربي. على صعيد آخر، فقد كشفت النجمة الإماراتية أحلام حقائق عن طفولتها خلال لقاء إعلامي أجري معها على هامش إحدى حلقات برنامج "ذا فويس".

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أضاءت الفنانة الإماراتية أحلام على طفولتها ومرحلة نشأتها الصعبة كاشفة حقائق غير معروفة عن حياتها الخاصة في حديثها على هامش إحدى حلقات برنامج المواهب The Voice الذي تشارك في لجنة تحكيمه.

وأشارت إلى أن نشأتها لم تكن سهلة، فقد تنقلت بين 10 مهن بدأت بالتعليم بعد وفاة والدها رغم متابعتها للدراسة في الفترة الصباحية. وقالت إن الهاتف الجوال لم يكن متواجدا في بيتهم بينما كان والدها يحمل هاتفه في حقيبة كبيرة.

وتطرقت بالحوار لصداقتها مع الإعلامية الكويتية فجر السعيد، مشيرة إلى أنها أكثر شخص تتواصل معه هاتفيا بشكل دائم.

وفيما أقرت أنها حطمت هاتفها الخليوي مرارا، مشيرة إلى أنه لم يكن يوما في صلب اهتمامها بسبب انشغالها الدائم منذ بداية حياتها، قالت إنها تتفاعل مع الجمهور على مدار يوم كامل، لكنها لا تهتم بصفحات التواصل عندما تكون مع زوجها وأولادها.

الفيديو المرفق، يعرض المقابلة التي أجراها موقع " فوشيا" مع النجمة الإماراتية أحلام خلال الحلقة النهائية من برنامج "ذا فويس" بموسمه الخامس والذي توج فيه النجم مهدي عياشي بـ "أحلى صوت".