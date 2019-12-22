فساتين ستبقى عالقة في الذاكرة.. هل زادت من شهرة هؤلاء النجمات؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - ماذا يحدث عندما يصبح الفستان أكثر من مجرد قطعة ملابس؟ ماذا لو أن هذا الثوب أصبح سببا في شهرة من ترتديه، أو سببا في شهرة من قام بتصميمه؟

ولأن ما تتسم به بعض النجمات من جرأة في الملابس يتراوح ما بين الأناقة المفرطة، والجنون الذي يقود للدهشة، إليك الفساتين التي نالت شهرة واسعة في العقد الماضي.

جميلة باللون الوردي

في العام 2018 كانت الممثلة سوريز رونان سعيدة بحضور حفل توزيع جوائز الأوسكار الذي كانت فيه جريتا جيرويج مرشحة للفوز، واختارت ارتداء ثوب من فيلم "جميلة باللون الوردي" الذي ترشح للأوسكار وتم إنتاجه في ثمانينيات القرن الماضي.

فانتوم ثريد

هذا الثوب الوردي الفاتح من فيلم "فانتوم ثريد"، صنع من قطعة طولها ثلاثة أمتار من الدانتيل الفلمنكي الذي يعود للقرن السابع عشر، وهو من تصميم مارك بريدجز.

بالونات

أصيب الجميع بالذهول عندما ظهرت العارضات على مدرج العرض وهن يرتدين بالونات أخذت تنزلق ببطء على أجسادهن لتصبح في النهاية ثيابا. لا أحد يعرف حتى الآن كيف تم ذلك لكن الفساتين أثارت ضجة كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي وفي الإعلام.

جيمس بوند

يعد هذا الثوب الذهبي واحدا من أروع الفساتين التي ظهرت على الشاشة، وارتدته ناعومي هاريس إحدى بطلات أفلام جيمس بوند.

تول ولؤلؤ

في عرض أزياء ربيع وصيف 2020، قام مصممو دار رودارتي بتقديم أحدث مجموعاتهم بطريقة مبتكرة؛ فقد تخلل العرض سلسلة من الصور لأشهر تصاميمهم السابقة ومن ضمنها هذا الفستان الرائع من التول المزين بحبات من اللؤلؤ.

فستان فالنتينو

ثوب رائع من الحرير الأخضر الزمردي ارتدته أوديت كيتش، العارضة في دار فالنتينو للأزياء، لدى تسلمها جائزة أفضل عارضة لعام 2019.

أنا كارنينا

هذا الثوب الرائع ارتدته الممثلة كيرا نايتلي في فيلم "أنا كارنينا" الذي أعيد إنتاجه عام 2012، ورغم أن الثوب لا يشبه أزياء الفترة التي تقع فيها أحداث الفيلم، إلا أنه نال إعجابا واسع النطاق.

لوحة بيكاسو

لم يكن غريبا أن تصل جانيل موناي، مغنية الراب الأميركية، إلى حفل جمع التبرعات الذي تقيمه "ميت غالا" لصالح دعم الأزياء بهذا الزي الغريب المستوحى من لوحات الفنانين بيكاسو وسلفادور دالي.

الدمية غاغا

Advertisements

ليدي غاغا فاجأت الجمهور بغرابة ملابسها؛ فقد وصلت إلى حفل "ميت غالا" وهي ترتدي ثوبا من اللون الفوشيا بذيل يغطي مساحة كبيرة خلفها، وقد زينت شعرها البلاتيني بربطة شعر من اللون ذاته جعلتها تبدو كدمية حقيقية.

فستان زفاف بريانكا

عندما تزوجت بريانكا شوبرا من نيك جوناس ارتدت ثوبا من تصميم رالف لورين، وقد تم ترصيع الثوب بـ32 ألف حبة من الترتر وأكثر من 11 ألف قطعة من كريستال شواروفسكي. وبلغ طول الطرحة المرصعة سبعة أمتار.

فستان الدوقة

في حفل زفاف كيت ميدلتون كان ثوب شقيقتها التي سارت خلفها هو الأكثر إثارة للإعجاب والتعليقات. امتدح الكثيرون تصميم سارة بيرتون الذي كان يحتوي على 58 زرا في الظهر كان ينسدل برقة شديدة على قوامها الجميل.

كيم المبتلة

واحد من الفساتين التي لا تنسى هو الذي ارتدته كيم كارداشيان، كان ثوبا بلون القرفة، ضيقا جدا عند الخصر ومطرزا بحبات من الكريستال تتألق مثل قطرات الماء المتساقطة.

بيلا الجريئة

في عام 2016، شاركت عارضة الأزياء بيلا حديد في مهرجان كان السينمائي، وارتدت ثوبا من الحرير الأحمر عاري الظهر بفتحة صدر واسعة وشق يصل إلى ما فوق الفخذ. ثوب دفع بيلا إلى القمة.

جميلة والوحش

في فيلم "الجميلة والوحش" الذي عرض عام 2017، قامت جاكلين دوران بتصميم ثوب أصفر لبطلة الفيلم إيما واتسون. تميز الفستان بطبقات متعددة من الأورجانزا الصفراء وتم ترصيعه بمئات من بلورات سوارفسكي.

كاردي الوردة

في حفل توزيع جوائز جرامي لعام 2019، وصلت مغنية الراب كاردي بي، وهي ترتدي ثوبا غريبا هو عبارة عن تنورة سوداء طويلة ينطلق منها ما يشبه وردة عملاقة باللون الوردي، وقد زينت الرقبة والوركين بصفوف من اللؤلؤ.

السيدة الأولى

في حفل تنصيب الرئيس أوباما اختارت السيدة الأولى اسما غير معروف في مجال الأزياء لتصميم ثوب لهذه المناسبة هو فستان الشيفون الأبيض بكتف واحدة والمزين بورود نافرة، حاز على الكثير من الإعجاب ورفع مصممه إلى مصاف المشاهير.

الأصفر وبيونسيه

كان الفيديو الخاص بألبوم بيونسيه في عام 2016 مليئا بالأزياء المذهلة، لكن أكثر ما علق في أذهان عشاقها هو الثوب الأصفر ذي الكشاكش الذي كانت ترتديه أثناء تحطيم نوافذ السيارات وهي تحمل مضرب بيسبول.

ريهانا بصحن العجة

هذا الثوب ارتدته ريهانا في حفل "مت غالا" عام 2015 اكتسب شهرة كبيرة بسبب التعليقات الساخرة التي طالته، إلى حد أن البعض وصفه بالبيتزا وأطلق عليه آخرون وصف صحن العجة.