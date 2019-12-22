راغب علامة: كنت واثقا من فوز مهدي عياشي..وسأشتاق لأحلام!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

بلا شك أن السوبر ستار راغب علامة له باع طويل في عالم الغناء؛ إذ يزخر أرشيفه الفني بالعديد من النجاحات المتتالية والمحطات التي لطالما اعتبرت مفصلية على الساحة الفنية.

وهو اليوم قد عاد بقوة إلى لجان تحكيم برامج المواهب من خلال مشاركته في "ذا فويس" بموسمه الخامس، مضيفا نكهة مميزة إلى روح البرنامج بخاصة لجهة الألفة والمحبة التي طغت على علاقته بالنجمة الإماراتية أحلام كما النجمين محمد حماقي وسميرة سعيد.

ومنذ إطلالته الأولى في برنامج "ذا فويس" بدا واضحا رغبته وإصراره في انتزاع فريقه لقب "أحلى صوت" فكان له ما أراد وذلك من خلال فوز المشترك التونسي مهدي عياشي.

فقد احتفل السوبر ستار راغب علامة في الحلقة النهائية من برنامج " ذا فويس" بانتراع مهدي عياشي للقب، مثنيا على موهبته المميزة التي تخوله ترك بصمة مميزة على الساحة الفنية.

من جهة ثانية أطلق السوبر ستار راغب علامة أغنيته الجديدة الخليجية "كان غيرك أشطر" في الحلقة النهائية من برنامج "ذا فويس" بموسمه الخامس، وذلك بعد أن أعلن سابقا عن هذا العمل من خلال فيديو نشره على صفحته الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي معلقا بالقول:"أغنية جميلة جدا وجديدة ولائقة على صوتي لذلك احببتها، ولأني احب الشعب الخليجي قررت أن اهديه الأغنية. حبيت غني بالخليجي، وعدتكم ووفيت بوعدي الأغنية صارت الكم".

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تجدر الاشارة، إلى أنّه جرى تكريم السوبر ستار راغب علامة من قبل شركة "أنغامي" التي منحته درعا تقديرية عن تخطيه لأكثر من ١٥٠ مليون استماع عبر التطبيق الموسيقي الشهير، واعتبر السوبر ستار راغب علامة أن هذا التكريم مختلف عن كل جوائز التكريم التي تلقاها في حياته.

وشدد راغب على أهمية ما قدمه المدربون الأربعة خلال البرنامج، بالإضافة إلى مساندة أنغامي في دعم مشتركي "ذا فويس"، ونشر مواهبهم، مثمنا المجهود الكبير الذي بذله الجميع أثناء التدريبات وصولا إلى النهائيات".

من جهة أخرى يتحضر نجم النجوم راغب علامة لإعداد برنامج حفل رأس السنة الذي يحييه هذا العام في العاصمة الأردنية وتحديدا في فندق "غراند حياة" عمان.

الفيديو المرفق، يعرض المقابلة التي أجراها موقع "فوشيا" مع السوبر ستار راغب علامة؛ إذ تحدث عن نجم "ذا فويس" بموسمه الخامس مهدي عياشي، مؤكدا أنه كان واثقا من نجاحه وتألقه، متطرقا إلى علاقته المميزة مع النجمة أحلام.