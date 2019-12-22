ميريام فارس تصعد خلافها مع إليسا وتعلق: بوجهين!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - اشتعلت حرب تصريحات بين المطربة اللبنانية ميريام فارس ومواطنتها إليسا، بعد أن عادت فارس للرد على تصريحات إليسا بشأن أزمتها الشهيرة بعد تصريحاتها المثيرة عن حفلاتها بمصر.

وظهرت فارس في مقطع فيديو مع إعلامي لبناني، واكتفت بالرد بقولها: "مو حلو أن يكون الشخص بوجهين"، وذلك بعد أن ردت إليسا على استياء ميريام بعد أن كشفت الأخيرة عن سبب عدم تقبلها اعتذار إليسا، بشأن "اللايك" الذي وضعته على الفيديو الذي انتشر عبر السوشال ميديا بعنوان "ميريام فارس تسيء لمصر".

رد فارس جاء بعد نشر إليسا تغريدة لأحد متابعيها يقول فيها: "قال هي ما غلطت لما حكيت عن أم الدنيا مصر وما عجبها إنه اليسا دافعت عنها.. يا ديعان الكم دقيقة الي اليسا روحتهن"، فعلقت إليسا على تغريدة متابعها، قائلة: "حبيبي كل إنسان بيعمل بأصله! مش منتظرة تقدير من حدا".

وكانت ميريام قالت في تصريحات إعلامية: "لو ما كانت إليسا عملت لايك للفيديو المسرب والمقطش والمحرف اللي نزل، كنت قبلت اعتذارها.. لكن اللايك خاصتها معناه دعم للفيديو وللإساءة لي".

وأضافت: "إليسا قالت إنها ما كانت تقصد تعمل لايك.. وإنها بتعمل أحيانا لايكات على شئ بيضحكها"، متسائلة: "إنتي شايفة إن دي حاجة تضحك؟".

وكانت إليسا علقت على أزمة تصريح مواطنتها، ميريام فارس، المسيء لمصر، قائلة: "كل إنسان يخطئ، طبعا أنا سمعت ما قالته ميريام، أنا مصر بالنسبة لي خط أحمر مثل بلدي لبنان".

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وأضافت في تصريحات صحفية على هامش مهرجان "موازين" في المغرب، قائلة: "بس هي أخطأت واعتذرت، يمكن ما كان قصدها، ما بدنا نكبر الشغلة أكتر".

وبشأن إعجابها بإحدى التغريدات التي عرضها الفيديو، أوضحت إليسا: "ممكن أعمل إعجاب على شيء يضحكني مو قصدي أعمل إعجاب على شيء خاص بميريام"، وتابعت: "ميريام في النهاية مواطنة لبنانية، وأنا عمري ما أتهجم عليها".

وأشارت إليسا إلى "أن ميريام اعتذرت ونقابة الموسيقيين قبلت اعتذارها والشعب المصري، وأكيد مع الوقت بقدر وضعها".

وكانت مريام فارس وجهت اعتذارا إلى الشعب المصري نتيجة الجدل الذي أثارته تصريحات لها اعتبرت مسيئة لمصر.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا لمؤتمر صحفي، أقيم على هامش فعاليات مهرجان موازين بالمغرب، ردت فيه ميريام فارس عن سؤال بشأن غيابها عن إحياء الحفلات في مصر، وقالت ميريام إنه "قبل الثورة كنت أحيي أكثر من حفلين وثلاثة أسبوعيا، لكن بعدها توقفت الحفلات، وفي ذلك الوقت أنا كبرت وأجري ارتفع وزادت متطلباتي، بصراحة أصبحت ثقيلة على مصر ولهذا لم أعد موجودة بكثرة هناك"، فاشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي وانتقدت العديد من الشخصيات في الوسط الفني الفنانة اللبنانية وطالبوها بالاعتذار.