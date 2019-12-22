أنغام تخضع لجراحة عاجلة قبيل سفرها إلى الرياض









اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: خضعت الفنانة المصرية أنغام لعملية جراحية عاجلة في القاهرة بسبب وجود الحصى في كليتيها. لكنها سافرت إلى السعودية لإحياء حفلها بموسم الرياض بحسب ما أوضح زوجها الموزّع الموسيقي أحمد إبراهيم عن تطورات حالتها الصحية عبر صفحته الشخصية على "فيسبوك" كاتباً: "عاوز أطمن الناس اللي بتسألني عن أنغام، هي بخير الحمد لله ووصلت الرياض وحفلاتها في ميعادها، وإن شاء الله أخلص شغلي وأسافرلها ".

وشرح وضعها الصحي: "الموضوع يتلخص في وجود حصوات على الكلى وتم وضع دعامة مؤقتا خلال عملية بسيطه لتخفيف الألم، وإن شاء أقرب توقف هتعمل عملية لتفتيت الحصوات ترتاح بعدها أسبوع وتستأنف تاني شغلها .. ربنا يشفي كل مريض.. شكرا".

