





اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: ردت الفنانة اللبنانية إليسا بطريقةٍ غير مباشرة على استياء مواطنتها الفنانة ميريام فارس من إشارة الإعجاب (Like) الذي وضعته على الفيديو الذي انتشر عبر مواقع التواصل الإجتماعي بعنوان "ميريام فارس تسيء لمصر".

وفيما قالت فارس بأنها لا تتقبل اعتذارها، أعادت إليسا نشر تغريدة لأحد متابعيها الذي كتب معلقاً على موقف: "قال هي ما غلطت لما حكيت عن أم الدنيا مصر وما عجبها إنه اليسا دافعت عنها.. يا ديعان الكم دقيقة الي اليسا روحتهن"، فعلقت إليسا على تغريدة متابعها، قائلة: "حبيبي كل إنسان بيعمل بأصله! مش منتظرة تقدير من حدا".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إليسا تتجاهل عتب ميريام فارس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.