منة فضالي تعترف بزواجها سراً









اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: اعترفت الفنانة المصرية منة فضالي بزواجها سراً وطلاقها خلال حوارها مع الإعلامية راغدة شلهوب ببرنامج "تحيا الستات" على قناة "النهار. وأقرت أنها ارتبطت بالملحن محمد ضياء، موضحة أنّه تقدم رسمياً للزواج منها، فرفضت والدتها ارتباطها به. لكنها قررت بعدها الزواج سراً احتراماً لوالدتها ومراعاة لشعور ابنه.

وشرحت أنّ ارتباطهما لم يدم أكثرمن 6 أشهر، لأنه اعترض على إكمالها طريق التمثيل وكان يغار عليها ويعارضها في اللبس والتواجد المستمر في الحفلات حتى وصل الأمر بغيرته لأن يضربها ذات مرة.

واستدركت: إنها قناعات مرتبطة بكونه رجلاً. لكنني سيدة عاملة و"ما مينفعش يتقالي لأ لأ على طول.." وانا لا أحب ذلك.." لكنه كان يعترض باستمرار لأنه "كان بيخاف عليَّ جدا وبيغير عليَّ جداً.. وأنا أحترم هذا.. لكن ليس طول الوقت".

يشار إلى أنها تُشارك في مسلسل "​رحيل زهرة​" مع ​عمرو عبد الجليل​، وفي مسلسل سوري جديد مع النجم العالمي ​غسان مسعود​، فيما يتردد أنها تدرس مشروع مسلسل لرمضان.