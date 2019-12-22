شكرا لقرائتكم خبر عن صور..هاتريك فى رأس السنة .. 3 حفلات لحكيم فى أشهر فنادق القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تطور حكيم الدائم ولمعان بريقه المتواصل جعله الأكثر تواجدا فى حفلات رأس السنة بين النجوم العرب ، وهو ما دفع كل المتعهدين للتسابق من أجل التعاقد معه فى حفلاتهم .

، وأختار حكيم هذا العام إحياء ثلاث حفلات" بالفورسيزون والكونورد وجي دبليو ماريوت" ليتصدر بورصة النجوم في هذه الليلة كما حدث في السنوات الأخيرة، ويصبح" هاتريك" هذه الليلة متفوقا علي الجميع.

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يذكر أن حكيم طرح أربع أغنيات من ألبومه الجديد " الرجل الصح " وهي " سيبونا في حالنا ، ليلة بمبي ، الجارسون، الرجل الصح " وحققت الأغنيات نجاحات ضخمة .