صور..هاتريك فى رأس السنة .. 3 حفلات لحكيم فى أشهر فنادق القاهرة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تطور حكيم الدائم ولمعان بريقه المتواصل جعله الأكثر تواجدا فى حفلات رأس السنة بين النجوم العرب ، وهو ما دفع كل المتعهدين للتسابق من أجل التعاقد معه فى حفلاتهم .
، وأختار حكيم هذا العام إحياء ثلاث حفلات" بالفورسيزون والكونورد وجي دبليو ماريوت" ليتصدر بورصة النجوم في هذه الليلة كما حدث في السنوات الأخيرة، ويصبح" هاتريك" هذه الليلة متفوقا علي الجميع.
يذكر أن حكيم طرح أربع أغنيات من ألبومه الجديد " الرجل الصح " وهي " سيبونا في حالنا ، ليلة بمبي ، الجارسون، الرجل الصح " وحققت الأغنيات نجاحات ضخمة .
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