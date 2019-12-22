شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على رسالة أحمد حلمى بعد فوزه بجائزة أفضل ممثل كوميدى فى الدير جيست والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص النجم أحمد حلمي، على توجيه رسالة شكر، لجمهوره، بعد فوزه بجائزة أفضل ممثل كوميدى لعام 2019 فى حفل توزيع جوائز الدير جيست التى أقيمت أول أمس فى أحدى الفنادق الشهير فى التجمع الخامس.

ونشر حلمى، صور اثناء تكريمه وحصده للجائزة، عبر حسابه الشخصى، منذ قليل وكتب: "شكرا لكل الجمهور اللى صوتى لى وكان سبب فى انى اخد جايزه افضل ممثل كوميدى 2019، انا بعتبركم انتو الجائزة الحقيقية اللى ربنا اكرمنى بيها، وشكرا لتشجعيكم ولحبكم، وشكرا لمجلة ديرجست على كل اللى بتعملوه للفن وللفنانين، بحبكواااااااا".

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جدير بالذكر أن ”الخليج 365” فاز بجائزة أفضل موقع إخباري إلكتروني لعام 2019، بحفل جوائز دير جيست.