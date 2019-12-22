شكرا لقرائتكم خبر عن حمدى الميرغنى فى رسالته لعادل إمام: "شرف حقيقى ليا الوقوف أمام الأستاذ" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب الفنان حمدى الميرغنى، عن سعادته الشديد للوقوف أمام الزعيم عادل إمام فى مسلسل " فلا نتينو"، مشيرا إلى أنه زعيم للفن المصري والعربي بأكمله.

وكتب الميرغنى، عبر حسابه على إنستجرام، قائلا:" الزعيم مش مجرد لقب للأستاذ عادل أمام الزعيم صفه حقيقة يستحقها الأستاذ فهو زعيم للفن المصري والعربي بأكمله أذا أردت معرفة تاريخ الفن المصري عليك دراسة أعمال الأستاذ شرف حقيقي ليا الوقوف أمام الأستاذ اللي بتعلم منه كتير وبستمتع أكتر أنتظروا مسلسل فلانتينو للزعيم إخراج أستاذ رامي أمام المخرج المبدع والأخ الكبير والصديق المحترم رامى إمام رمضان٢٠٢٠ إن شاء الله دعواتكم".



حمدى الميرغنى

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وأوشك فريق العمل على الانتهاء من التصوير ليبدأ رامى إمام مخرج العمل فى مونتاج ومكساج العمل، ووضع الموسيقى التصويرية للعمل، لذلك يكثف عدد ساعات التصوير للانتهاء منه خلال الأيام المقبلة والذى يعد ثامن الأعمال التى يتعاون من خلالها مع الزعيم فى الدراما التليفزيونية، حيث قدما سوياً مسلسلات "العراف"، أستاذ ورئيس قسم، وصاحب السعادة، وأخرهم عوالم خفية.

ويجسد الزعيم خلال أحداث مسلسل "فلانتينو" شخصية رجل أعمال صاحب مجموعة مدارس دولية يدعى نور عبد المجيد فالنتينو، ويواجه طوال الأحداث مشاكل وأزمات تتعرض لها سلسلة المدارس التي يمتلكها، بالإضافة لدخوله في قصص عاطفية عديدة، وتتواصل الأحداث فى إطار تشويقى اجتماعى.

ويشارك في البطولة إلى جانب الزعيم عادل إمام، كل من دلال عبد العزيز، وداليا البحيري وفاء صادق، طارق الإبيارى، هدى المفتي، محمد كيلاني، رانيا محمود ياسين، إلهام عبد البديع، سليمان عيد، بدرية طلبة، أحمد فريد وعدد آخر من الفنانين.