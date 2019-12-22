شكرا لقرائتكم خبر عن محمد إمام يكشف موعد طرح الإعلان الرسمى لفيلم لص بغداد من باريس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف النجم محمد إمام، عن موعد طرح الإعلان الرسمى لفيلم لص بغداد، وذلك أثناء رحلته فى العاصمة الفرنسية باريس، حيث نشر صورة له أثناء التجول فى شوارع باريس، وقال فى تعليقه عليها "صباح الفل.. انتظروا الإعلان الرسمى لفيلم لص بغداد الأسبوع القادم إن شاء الله".

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ويستعد النجم محمد إمام لعرض فيلمه "لص بغداد" منتصف يناير القادم، فى دور العرض السينمائية، بصحبة عدد كبير من النجوم على رأسهم فتحى عبد الوهاب وياسمين رئيس، وفى رسالة سابقة لجمهوره، كشف "إمام" عن استعداداته القادمة بعد الانتهاء من فيمله وانتظار عرضه، وكتب فى منشور عبر حساب على إنستجرام، قبل أيام، "نستعد بقى للى بعده، علشانكم مفيش راحة، توكلنا على الله، اللى جاى ملوش زى".



محمد إمام يكشف موعد طرح الإعلان الرسمى لفيلم لص بغداد

فيلم "لص بغداد" بطولة النجوم محمد إمام، وفتحى عبد الوهاب، وياسمين رئيس، وأمينة خليل، ومحمد عبد الرحمن، وصلاح عبد الله، وأحمد رزق الذى يظهر كضيف شرف فى الأحداث، وتدور أحداثه فى إطار الأكشن يتخلله العديد من المواقف الكوميدية التى تقع عندما يبدأ أبطال الفيلم البحث عن كنز مفقود، والفيلم من إخراج أحمد خالد موسى وتأليف تامر إبراهيم، وإنتاج سينرجى فيلم.