شكرا لقرائتكم خبر عن أسرة "فلانتينو" فى نزلة السمان.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل فريق عمل مسلسل "فلانتينو"، اليوم الأحد بمنطقة نزلة السمان فى الهرم، ويتسمر التصوير لمدة يوم واحد وينتقل بعدها فريق العمل إلى ديكور أخر لاستكمال التصوير ويتبقى لفريق العمل أيام قليلة وينتهوا من التصوير بشكل نهائى ويبدأ مخرج العمل رامى إمام فى مونتاج المسلسل استعدادا لعرضه فى السباق الرمضانى المقبل.
ويجسد الزعيم خلال أحداث مسلسل "فلانتينو" شخصية رجل أعمال صاحب مجموعة مدارس دولية يدعى نور عبد المجيد فالنتينو، ويواجه طوال الأحداث مشاكل وأزمات تتعرض لها سلسلة المدارس التي يمتلكها، بالإضافة لدخوله في قصص عاطفية عديدة، وتتواصل الأحداث فى إطار تشويقى اجتماعى.
ويشارك في البطولة إلى جانب الزعيم عادل إمام، كل من دلال عبد العزيز، وداليا البحيري وفاء صادق، طارق الإبيارى، هدى المفتي، محمد كيلاني، رانيا محمود ياسين، إلهام عبد البديع، سليمان عيد، بدرية طلبة، أحمد فريد وعدد آخر من الفنانين.
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