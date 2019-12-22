شكرا لقرائتكم خبر عن 10 نجوم رحلوا فى شبابهم.. أشهرهم علاء ولى الدين وأكثرهم مفاجأة هيثم زكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفشت ظاهرة وفاة الشباب المفاجئة فى مجتمعنا العربى وأكثرهم تأثير الفنانين الشباب باعتبارهم من نجوم المجتمع، وتصيب أخبار وفاة النجوم الشباب الوسط الفنى بحالة من الصدمة يظل صداها مستمر لشهور بل لسنوات طويلة، فبعد وفاة الفنان الشاب هيثم أحمد زكى فى نوفمبر الماضى بطريقة مفاجئة ومن قبل والدته الفنانة هالة فؤاد فى الثلاثينيات من عمرها أى فى سن مبكرة هى أيضا من عمرها فتحت الكثير من الذكريات الحزينة لوفاة النجوم الشباب، وبهذه المناسبة نقدم أسماء 10 نجوم شباب رحلوا فى أوج فترات توهجهم الفنى، وهم:

أسمهان:

رحلت الفنان أسمهان شقيقة الفنان الكبير فريد الأطرش فى سن الـ32، وكانت فى أكثر فتراتها شهرة فنية فقد تحت الشهرة أبوابها لها فمثلت سنة 1941 في أول أفلامها انتصار الشباب إلى جانب شقيقها فريد الأطرش، وشاركته أغاني الفيلم، وفي سنة 1944 مثلت في فيلمها الثاني والأخير غرام وانتقام إلى جانب يوسف وهبي وأنور وجدي ومحمود المليجي وبشارة واكيم وسجلت فيه مجموعة من أحلى أغانيها، وشهدت نهاية هذا الفيلم نهاية حياتها.



اسمهان

عمرو خورشيد

رحل الموسيقار والفنان عمرو خورشيد عن 36 عام، وقدم الكثير من الأعمال الفنية وتلحين أشهر الأغانى فى عصره وفجأة خلال عودته من أحد أعماله تعرض لحادث سيارة مروع في نهاية شارع الهرم بجانب مينا هاوس وأمام مطعم خريستو في أحد الفنادق الكبرى، حيث كانت بصحبته زوجته اللبنانية دينا، والممثلة مديحة كامل، وأصاب خبر وفاته الوسط الفنى بصدمة وقتها لرحيله فى أوج أيامه شهره وريعان شبابه.



عمرو خورشيد

علاء ولى الدين

توفى الكوميديان الكبير علاء ولى الدين فى سن الـ40، بعد بداية انطلاقته الفنية بسلسلة من الأعمال السينمائية حققت إيرادات خيالية فى أفلام الناظر وعبود على الحدود وابن عز، ومن خلال مسرحية حكيم عيون والابندا ومسرحية لما بابا ينام، وأثناء تحضيره لفيلم عربي تعريفة توفى فى أجازة أول أيام عيد الأضحى من جراء مضاعفات السكري الذي كان يعاني منه.



علاء ولى الدين

هالة فؤاد

توفت الفنان هالة فؤاد والدة الفنان هيثم أحمد زكى فى سن مبكرة حيث كانت فى عمر الـ35 سنة، في أواخر عام 1990 نجت بأعجوبة من مضاعفات ولادة متعسرة لابنها الثاني رامي حيث أصيبت بجلطات متلاحقة في رجلها وكانت على وشك الموت، وبعد اعتزالها الفن بفترة قصيرة أصيبت بسرطان الثدي وبدأت رحلة علاج طويلة في فرنسا والقاهرة وتم علاجها من السرطان لفترة مؤقتة ثم عاودها المرض مرة أخرى وتوفيت في 10 مايو 1993.



هالة فؤاد

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عمرو سمير

بدأ حياته كممثل وهو في العاشرة من عمره وعمل كمقدم برامج، درس بكلية الإعلام وبعد تخرجه عمل فى قناة دريم لفترة وقدم البرنامج الشبابي الناجح (شبابيك)، وبعد فترة إتجه إلى قناة otv وقام بتقديم برنامج بمفرده، إلي أن عاد تم ترشيحه للمشاركة في فيلم "عودة الندلة" مع الفنانة عبلة كامل، وانطلق بعدها خاصة في مجال الدراما التلفزيونية حيث شارك في مسلسلات من أبرزها (جدار القلب)، (قضية رأي عام)، ومزاج الخير، وتوفى فجأة يوم الإثنين 5 يوليو 2017 عن عمر ناهز 33 عامًا، في غرفته بإحدى فنادق العاصمة الإسبانية مدريد بسبب هبوطًا حادًا في الدورة الدموية.



عمرو سمير

ماهر عصام

يعمل الفنان ماهر عصام فى الوسط الفنى منذ طفولته وتوفى عن 39 عامًا، حيث أصيب ماهر عصام بغيبوبة بشكل مفاجئ، دخل على إثرها مستشفى إمبابة العام، وبعد محاولات مضنية من قبل نقابة المهن التمثيلية تم نقله إلى العناية المركزة بمستشفى دار الفؤاد ولكنه توفي في فجر يوم 17 يونيو 2018 بعد انفعاله خلال مشاهدة مباراة مصر وأوروجواى فى كأس العالم.



ماهر عصام

محمد الشرقاوى

الفنان محمد الشرقاوى قدم أكثر من 12 مسرحية، و25 فيلما، ومسلسلات إذاعية وتليفزيونية كثيرة كان أشهرها مسلسل "لا إله إلا الله"، ومسلسل "عمو فؤاد"، ومن أشهر مسرحياته "بختك يا أبو بخيت"، "في انتظار مغاوري"، و"الملياردير"، "افرض"، "المخبر"، ومن أشهر أفلامه "سرقوا أم علي"، "الكداب وصاحبه"، "الأفوكاتو" مع عادل إمام، وتوفى فجأة يوم 6 مايو 1996 عن عمرٍ ناهز ال42 عندما كان في صالون منزله وأصيب بسكتة قلبية أدت إلى وفاته.



محمد الشرقاوى

غنوة محمد سليمان

غنوة محمد علي سليمان توفيت عن 30 عامًا، وهى أخت غير شقيقة للمغنية أنغام من الأب، والدها هو الموسيقار محمد علي سليمان وعمها الفنان عماد عبد الحليم، وبدأت غنوة مسيرتها الفنية مُبكرًا، وتُوفيت في 12 أكتوبر 2018، على إثر حادث سير تعرضت له في التجمع الخامس.



غنوة محمد سليمان

ميرنا المهندس

توفيت الفنانة ميرنا المهندس عن 39 عامًا، ولها سجل حافل من الأعمال السينمائية والتلفزيونة ولكنها أصيبت بسرطان القولون وعانت منه لفترة طويلة وانتهى صراعها مع المرض بوفاتها يوم الأربعاء 5 أغسطس 2015.



ميرنا المهندس

هيثم احمد زكى

الفنان هيثم زكى هو ابن الممثل الكبير الراحل أحمد زكي والممثلة هالة فؤاد، كانت بدايته الفنية عام 2006 مع فيلم حليم وشارك في العديد من الأعمال السينمائية والتلفزيونية، وتوفي في 7 نوفمبر 2019 إثر هبوط حاد في الدورة الدموية عن عمر يناهز 35 عام.