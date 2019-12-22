شكرا لقرائتكم خبر عن "الصلح خير" سامح عبد العزيز يقبل رأس كاملة أبو ذكرى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قابل المخرج سامح عبد العزيز المخرجة كاملة أبو ذكرى فى جلسة ودية انهيا بها الخلافات التى نشبت بينهما بسبب مسلسل "زى الشمس" للفنانة دينا الشربينى الذى عرض فى موسم رمضان الماضى، حيث تدخل احد الأصدقاء المشتركين بينهما ورتبا المقابلة حتى تعود المياة لمجاريها.

وقال سامح عبد العزيز لـ" الخليج 365" أن كاملة حبيبته وشقيقته الزمرده .. النوايا الحسنة .. احنا معهد السينما.. حبايب ما يزرع داخلنا .. ينبت على ملامحنا .. الحمدلله .. القوه الضاربه".

وتعود الأزمة بين كاملة أبو ذكرى وسامح، حيث تعاقدت الشركة المنتجة للمسلسل مع المخرجة كاملة أبو ذكري، لكن بعد تصوير عدد من المشاهد، انسحبت من المسلسل، مطالبة بعدم وضع اسمها على التتر.

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وقررت الجهة المنتجة التعاقد مع المخرج سامح عبد العزيز، للحاق بموسم دراما رمضان، لكن بعد عرض الحلقات الأولى من العمل والإشادة به اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بالاتهامات المتبادلة بين "سامح وكاملة" حول إخراج العمل، ومدى الجهد الذي بذله كل منهم.











