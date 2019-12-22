شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا دار بين عمرو دياب والشاعر خالد تاج الدين أثناء عودتهما من الرياض؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عاد النجم عمرو دياب إلى القاهرة قادماً من الرياض بعد أن أحيا حفلاً ناجحاً أمس السبت تحت عنوان "ميدل بيست" ضمن فعاليات موسم الرياض تحت رعاية المستشار تركى آل الشيخ.

وجمعت رحلة العودة عمرو دياب مع مجموعة أخرى من الفنانين وعدد من الملحنين والشعراء منهم عمرو مصطفى الذى غنى أيضاً ضمن فعاليات موسم الرياض والشعراء أمير طعيمة وتامر حسين، وخالد تاج الدين الذي تربطه علاقة صداقة وعمل مع عمرو دياب تمتد لسنوات تخللها أعمال ناجحة وعديدة، منها "ليلي نهاري" "قصاد عينى" "وماله" "قبل الوداع" وآخرها أغنية كأس العالم "الفرحة الليلة".

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لقاء الهضبة وخالد تاج الدين شهد حديثاً مطولاً عن المزيكا، إضافة إلى فعاليات موسم الرياض تحت رعاية المستشار تركي الشيخ، إلى جانب تحضيرات الهضبة لألبومه الجديد والذي يعمل عليه حالياً، فهل يشهد ذلك الحديث اتفاق على تعاون جديد بين الهضبة وخالد تاج فى أغنية جديدة؟.