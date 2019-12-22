كاميلا كابيلو: نادمة على عنصريتى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتذرت مغنية البوب الكوبية الأمريكية كاميلا كابيلو، عن اللغة العنصرية التى استخدمتها سابقاً على وسائل التواصل الاجتماعى
ووفقا لموقع صحيفة الرؤية الإماراتى، أكدت كابيلو، فى بيان، أنها آسفة لاستخدام عبارات مسيئة ومضرة وجارحة على سوشيال ميديا في سن المراهقة، أما الآن فقد نضجت وكبرت بعد أن بات عمرها 22 عاماً.
وأضافت "حينما كنت صغيرة استخدمت لغة تشعرنى الآن بالخجل من نفسي وسأظل نادمة عليها إلى الأبد، كنت غير متعلمة وجاهلة وبعد أن بت واعية بالمعاني الحقيقية لتلك العبارات المفزعة والجارحة للآخرين، أشعر حالياً بالحرج الشديد لأني كتبتها يوماً ما".
وأوضحت أنها لن تستطيع العودة بالزمن إلى الماضى لتغيير ما كتبته، لكنها ستستخدم حساباتها على سوشيال ميديا للحديث بملء فيها عن
الظلم وعدم المساواة، مدافعة عن المظلومين، في خطوة عملية للاعتذار عما فعلته.
وجاء اعتذار كابيلو كرد على نشر رواد سوشيال ميديا الأسبوع الماضى لقطات مصورة تظهر ما كتبته قديماً من عبارات هجومية عبر حسابها على "تمبلر".
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