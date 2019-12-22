شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو دياب وعمرو مصطفى وميريام فارس يتألقون فى مهرجان "ميدل بيست" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تألق عدد من المطربين العرب فى ختام مهرجان الموسيقى "ميدل بيست"، الذى أقيم لأول مرة بالعالم فى العاصمة السعودية الرياض، وأبرزهم النجم عمرو دياب، وميريام فارس، وعمرو مصطفى، وراشد الماجد.

من ناحية أخرى أكد تركى آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، أن أعداد جمهور حفل "ميدل بيست" بموسم الرياض وصلت إلى 80 ألف فى الداخل، بينما كان ينتظر فى الخارج حوالى 35 ألفاً.

وكانت فعاليات «موسم الرياض» قد بدأت فى 11 أكتوبر 2019 وتستمر حتى نهاية يناير المقبل، وسط تقديم العديد من الفعاليات الترفيهية والرياضية والعروض المسرحية والموسيقية وعروض الأزياء والسيرك والألعاب والمعارض المتخصصة.