شكرا لقرائتكم خبر عن المغنية الأمريكية ديمى لوفاتو: انفصالى عن "أوستون" مؤلم للطرفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت المغنية والممثلة الأمريكية ديمى لوفاتو، انفصالها عن شريك حياتها عارض الأزياء أوستون ويلسون.

ووفقا لصحيفة الرؤية، طالبت لوفاتو، 27 عاماً، عبر حسابها على إنستجرام، جمهورها بعدم النيل من ويلسون أو مضايقته، واصفة إياه بـقولها "إنه إنسان جيد وأفضل مما قد يعتقد أو يتصور البعض".

وأكدت أن الانفصال أمر مؤلم وقاسٍ عليها وعلى شريكها كذلك، داعية متابعيها إلى احترام خصوصيتهما.

وأكد مصدر مقرب من لوفاتو، لـ "بيبول" أنها تركز حالياً على نفسها وعملها، وعلاقتها بربها، منتظرة بحماس ما سيجلبه لها عام 2020 من أحداث تتمنى أن تكون سعيدة.