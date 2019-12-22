شكرا لقرائتكم خبر عن "كانت سنة خير عليه"..كيف أصبح بوست مالون نجم بارز لموسيقى الروك خلال عام 2019 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد عامين من غناء نجم الراب بوست مالون أغنية " Man, I feel just like a rock star " أو " أشعر بانني نجم روك " ، استطاع بوست مالون البالغ من العمر ( 24 عاما ) أن يصبح واحد من أهم نجوم الغناء في 2019 وذلك حسب " Billboard’s rock charts " .
البومي بوست مالون الأوائل وهما " Stoney " عام 2016 و" beerbongs & Bentleys " عام 2018 قد عززاه ليكون واحد من أهم و أشهر المغنيين بفئتي الهيب هوب / روك ، و بأطلاقه هذا العالم البوم " Hollywood’s Bleeding " ترسخت فكرة نجاحة وتألقه علي الساحة وتحوله لواحد من أهم نجوم الساحة الغنائية في العالم .
خلال أربعة أسابيع في أكتوبر وضعت ثلاث اغنيات من البوم " Hollywood’s Bleeding " تصدروا ثلاثة مخططات بث إذاعي " radio airplay charts "لأول مرة .
احدثت اغنية بوست ماليون " Take What You Want " التي اشركه بها أوزي أوسبورني و تايجا ضجة كبيرة حول العالم ودخل بوست بها لأول مرة " Mainstream Rock " وهو عبارة عن مخطط موسيقي في مجلة Billboard يصنف الأغاني الأكثر تشغيلًا على محطات الراديو روك الرئيسية في الولايات المتحدة .
كما قدم بوست مالون خلال 29019 عدد هائل من الأعمال الغنائية التي حققت شعبية جارفة حول العالم ، و من أبرزها " Circles " كذلك أغنية " Goodbyes " .
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