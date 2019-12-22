شكرا لقرائتكم خبر عن مجدى الهوارى يجهز مفاجأة لجمهور مسرحية علاء الدين ضمن موسم الرياض بالسعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المخرج مجدى الهوارى، عن انطلاق المؤتمر الصحفى لمسرحية علاء الدين المقرر البدء فى عرضها ضمن موسم الرياض 2019، مساء اليوم الأحد، مؤكدا أن المؤتمر الخاص بالمسرحية سوف يشهد الإعلان عن مفاجأة.





وكان المخرج مجدى الهوارى قد أعلن مؤخرا مواعيد عرض مسرحية "علاء الدين" للنجم أحمد عز، فى موسم الرياض الترفيهى بالمملكة العربية السعودية، خلال الأسبوع الجارى، حيث يجرى فريق المسرحية البروفات بشكل مكثف قبل السفر وبدء العرض.

مسرحية "علاء الدين" بطولة أحمد عز، محمد ثروت، هشام اسماعيل، كريم عفيفي، إسلام إبراهيم، تارا عماد، والمسرحية من تأليف ورشة كتابية تضم حسن المهدي، محمد جلال، محمد طلعت، أحمد شيكو وضياء محمد، من إخراج مجدي الهوارى.