جنازة رسام الكاريكاتير محمد عفت عقب صلاة العصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

كشف فوزي مرسي عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية للكاريكاتير أن صلاة الجنازة وتشييع جثمان فنان الكاريكاتير الراحل محمد عفت، تقام عقب صلاة العصر من مسجد منية السرج في منطقة شبرا.

وقال مرسي في تصريح خاص لـ"الخليج 365": "الفنان محمد عفت توفي صباح اليوم بمنزله، عقب تعرضه لأزمة قلبية. محمد عفت إسماعيل، أحد أشهر نجوم فن الكاريكاتير في الصحافة المصرية.

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وعمل الفنان محمد عفت كمراسل مجلة ويتي ورلد الأمريكية، ومؤسس اتحاد منظمات الكاريكاتير بمصر عام 1996، كما رأس اتحاد منظمات الكاريكاتير بمصر منذ تأسيسه، بخلاف عضويته لنقابة الصحفيين ونقابة التشكيليين والجمعية المصرية للكاريكاتير ونادي رسامي الكاريكاتير بإنجلترا.

ونظم "عفت" عدة معارض خاصة بمصر والمجر وتركيا والإمارات وأمريكا، وشارك بمعارض ومسابقات جماعية بمصر ومعظم بلاد العالم، كما مثل مصر عارضًا ومحكمًا في معارض دولية.

وحصل على عدة جوائز محلية ودولية، منها الجائزة البرونزية بمدينة تايجون بكوريا سول للكاريكاتير (1999)، وجائزة شرفية بمدينة تايجون بكوريا سول للكاريكاتير (95 ـ 96 ـ 97 ـ 98 ـ 2000 ـ 2001 ـ2002 ـ 2003) وجائزة أولى ـ شيكاجو بأمريكا (الكاريكاتير ضد الجريمة)، وجائزة تشجيعية ـ برن بسويسرا 1996 في الكاريكاتير، والجائزة الشرفية للمسابقة الدولية للكاريكاتير Web Contest (Foot Net) 2004 إيران، والجائزة الكبرى (الميدالية الذهبية) بمسابقة الكاريكاتير الكوميدي الدولي Taiyoh-No-Kai 2004 - باليابان