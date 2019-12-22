أحمد داوود يبعث رسالة لكريم عبدالعزيز: "بحبك واتشرفت بمعرفتك"

محمد اسماعيل - القاهرة - شارك الفنان أحمد داوود، متابعي حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، بعدة صور تجمعه بالفنان كريم عبدالعزيز، من حفل توزيع جوائز "دير جيست".

وكتب في تعليقه على الصور "بحبك جدا واتشرفت بمعرفتك جدا، وبحب أفلامك وأنا أساسًا من جمهورك، ومبسوط وفخور ان عندنا كريم عبدالعزيز في السينما، ومبروك على كل نجاحات ٢٠١٩ وان شاء الله ٢٠٢٠ نجاحات اكتر واكتر".

وعلق عدد من نجوم الفن، بينهم الفنان أحمد حاتم "دوست لايك كذا مرة والله"، وكتب الفنان أحمد زاهر "مبروك مليون مبروك".