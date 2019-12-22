بالصور| أحمد عز يصل الرياض مع فريق "علاء الدين"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
وصل الفنان أحمد عز، وفريق مسرحيته "علاء الدين" إلى "الرياض" في المملكة العربية السعودية، استعدادًا لافتتاحها في 25 ديسمبر.
ونشرت الصفحة الرسمية لـ"كايرو شو" الشركة المنتجة، على موقع "تويتر"، صورًا لفريق المسرحية، وصاحبها التعليق التالي "مستعدين لرحلة علاء الدين يوم ٢٥؟؟ احنا جاهزين.. علاء الدين وصل الرياض.. العرض الأول لعلاء الدين في موسم الرياض.. استنونا".
مسرحية "علاء الدين" بطولة أحمد عز، سامي مغاوري، تارا عماد، محمد جمعة، هشام إسماعيل، محمد ثروت، إسلام إبراهيم، ومن إخراج مجدي الهواري.
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