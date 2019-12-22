ناهد السباعي تستعرض رشاقتها بـ"اليوجا"

محمد اسماعيل - القاهرة - شاركت الفنانة ناهد السباعي جمهورها بصور جديدة لها وهي تمارس الرياضة، عبر حسابها الخاص على انستجرام. واستعرضت ناهد رشاقتها من خلال تمارين اليوجا، وتفاعل الجمهور مع صورتها. السباعي شاركت مؤخرًا في الفيلم القصير" هذه ليلتي" الذي نافس في الدورة الأخيرة من مهرجان الجونة السينمائي.

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