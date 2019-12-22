تراند اليوم : صالح الجسمي يُحرج فنانة شهيرة:«أبوكي ليه ما حضر زفافك الثاني»



أبدى الإعلامي الإماراتي صالح الجسمي، شقيق الفنان حسين الجسمي، غضبه بسبب قيام الفنانة الإماراتية مشاعل الشحي، بعمل حفل زفاف على زوجها أحمد خميس للمرة الثانية.

واعتبر "الجسمي" أن ما قامت به الفنانة الإماراتية وزوجها من سبيل محاولة إثارة الرأي العام ولفت الانتباه، وقال: صدقوا نفسهم أنهم جورج كلوني وأمل علم الدين مع أنهم أقاموا حفل زفافهم في جزيرة في البحر الأبيض المتوسط ولا يوجد في الحفل عشرات الحضور.

وتابع الإعلامي الإماراتي قائلًا :«صرفتوا فلوسكم كلها على الدعايات ، ولا ما صرفتوا شيء كله من فلوس الدعايات والإعلانات.. أبوك ليش ما حضر زعلان عليك مقاطعك؟».