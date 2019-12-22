تراند اليوم : فيديو مثير لابنة عمرو دياب يفتح النار على والدها

أثارت كنزي دياب ابنة الفنان المصري الشهير عمرو دياب، موجة من الجدل بعد نشرها فيديو مؤخرًا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، رفقة إحدى صديقاتها.

وظهرت كنزي وهي تؤدي رقصة موحدة مع صديقتها على أنغام أغنية أجنبية، لكنها كانت ترتدي قميصًا مفتوحًا يظهر بطنها ولا ترتدي أسفله ملابس أخرى بالإضافة إلى عملها حركات مثيرة أمام الكاميرا، ما وصفها البعض أنها تتلاعب بمؤخرتها لإثارة المتابعين.

وشن رواد مواقع التواصل الاجتماعي هجومًا حادًا على والدها عمرو دياب، وأشار البعض إلى تفكك الأسرة وهو ما أدى إلى هذه النتائج، فالأبناء يعيشون حريتهم المطلقة وكذلك الأم فضلًا عن الأب، حسب قولهم.

وكانت جنى عمرو دياب الابنة الثانية له، أثارت جدلًا مؤخرًا بمجموعة من الفيديوهات عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت جنى عمرو دياب فى الفيديوهات وهى تثير جدلا مع أصدقائها فى عدد من الأماكن العامة بإسبانيا بشكل مثير.

View this post on Instagram 🤭🖤 A post shared by Kinzy Diab (@kinzydiab) on Dec 13, 2019 at 9:19am PST A post shared by Kinzy Diab (@kinzydiab) on Dec 13, 2019 at 9:19am PST