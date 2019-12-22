تراند اليوم : ترند اليوم: «جوهرة» تعود لإثارة الجدل بفيديو جرئ مع تامر حسني



بعد فضيحة الفيديوهات الإباحية التي تسربت لها مؤخرًا مع شاب زعم بعد ذلك أنه زوجها، عادت الراقصة الشهيرة "جوهرة" إلى تصدر الترند عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشر الفنان تامر حسني أغنية "حلو المكان" من فيلم "الفلوس"، عبر حسابه على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، وترقص على أغنيته "جوهرة".

وظهرت الراقصة جوهرة خلال الفيديو وهي ترقص في أغنية "حلو المكان"، وهي الأغنية الدعائية للفيلم المقرر طرحه خلال موسم نصف العام السينمائي.

فيلم الفلوس "بطولة تامر حسني، وزينة، وعائشة بن أحمد وخالد الصاوي، وعدد آخر من النجوم، ومن المقرر طرحه يوم 25 ديسمبر الجاري في جميع دور العرض السينمائي.



