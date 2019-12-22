تراند اليوم : فيديو مُسرب يثير الجدل.. عمرو دياب يرقص مع فنانة شهيرة في بلد أجنبي



تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو للمطرب والفنان المصري عمرو دياب، وهو يؤدي وصلة رقص مع الفنان المصرية الشهيرة دينا الشربيني، في بلد يبدو أنه أجنبي كونهما وسط أجانب.

ولم يعرف هوية الشخص ناشر الفيديو، إذ لم ينشره عمرو دياب أو دينا الشربيني، فيما يبدو أن شخصًا قام بتسريبه.

ويظهر الثنائي المصري الذي تربطهما حاليًا علاقة يقال أنهما متزوجان، وهما يؤديان وصلة رقص على أنغام أغاني أجنبية، وتظهر دينا الشربيني بفستان شبيه لما إرتدته سابقًا في إحدى العطلات، التي جمعتهما من حفل زفاف في إسبانيا، إذ أطلت بفستان أسود اللون من دون أكمام.

وعلى الرغم من أنه غير معلوم توقيت تصوير الفيديو، أو مكان تواجدهما إلا أن أغلب الحضور من حولهما من الأجانب، يؤكد أنهما ليسا في مصر أو بلد عربي.

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