تراند اليوم : مطربة شهيرة ترد على "تورطها" في "فضح وابتزاز الفنانين"

نفت الفنانة المغربية دنيا بطمة، استدعاءها للتحقيق بتهمة التورط بـ"فضح وابتزاز الفنانين".

وجاء ذلك بعد أن ذكرت وسائل إعلام محلية أن الشرطة المغربية، استدعت "بطمة"، للتحقيق معها في تورطها بابتزاز فنانين وفضح شخصيات شهيرة وعامة عن طريق أحد الحسابات على موقع "إنستجرام".

وقال الفنانة المغربية في بيان عبر مكتبها الإعلامي، إن ما جرى تداوله "لا يمت للحقيقة بصلة"، موضحًا أن "بطمة" لا تربطها أي علاقة بالحساب المذكور، سواء من قريب أو من بعيد، وأنها لم تتلقَّ أي استدعاء من الشرطة القضائية.

واعتبر البيان أن ما جرى تداوله هو "استهداف مباشر لشخص الفنانة ومحاولة لتشويه صورتها داخل أرض الوطن وخارجه"، مهددًا بأن الفنانة المغربية ستلجأ إلى القضاء لمواجهة كل من "نشر أخبارًا كاذبة تمس صورتها".

كانت صحف محلية قالت إن الشرطة المغربية استدعت دنيا بطمة، على خلفية ارتباطها بحساب "حمزة مون بيبي" على موقع "إنستجرام، الذي يشهّر بالفنانين ويبتزهم.

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وجاء ذلك بعد أن تقدم المركز الوطني لحقوق الإنسان بشكوى لدى النائب العام بمحكمة الاستئناف في مراكش، بعد تعرض رئيسه وبعض المحامين للتشهير على الحساب.

ونفت بطمة أي علاقة لها بحساب "حمزة مون بيبي"، كما سبق لزوجها محمد ترك أن هدد مواقع مغربية بمتابعتها قضائيًا لترويجها شائعات بهذا الخصوص.

يذكر أنه تم توقيف عدد من الأشخاص بسبب حساب "حمزة مون بيبي"، بينهم مصممة أزياء معروفة على مواقع التواصل الاجتماعي باسم "سكينة جلامور"، ومراسل أحد المواقع الإلكترونية المغربية، وشخص ثالث كان شهيرًا باسم "صاحب الفيراري"، وذلك بتهمة "السب والقذف والتشهير والابتزاز والمس بالحياة الخاصة للأشخاص عبر مواقع التواصل".