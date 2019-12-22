أعلن الدي جي خالد” عن مشاركته في مهرجان الموسيقى الضخم “ميدل بيست” بالرياض. ونشرت صفحة شركة مدل بيست المنظمة للمهرجان مقطع فيديو عبر حسابها بموقع التدوين المصغر تويتر رسالة من الدي جي خالد للجماهير السعودية أعلن فيها عن حفله المنتظر بالرياض ضمن مهرجان الموسيقى الأضخم في العالم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد: الدي جي خالد يعلن عن مشاركته في “ميدل بيست” بالرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.