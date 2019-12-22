شاهد.. 3 عارضات عالميات يحضرن فعالية في الـ”ميدل بيست”

انتشر عبر مواقع التواصل، مساء اليوم السبت، مقطع فيديو يظهر حضور 3 عارضات عالميات لإحدى فعاليات مهرجان الـ”ميدل بيست” في الرياض. وبحسب المقطع؛ ظهرت العارضة “إيرينا”، برفقة “ستيلا ماكسويل”، و”جوان سمالز”، وهن يستمتعن بإحدى فعاليات “ميدل بيست”. وأقيمت فعاليات “ميدل بيست” في العاصمة الرياض، على مدى 3 أيام، اعتبارًا من الخميس وحتى اليوم السبت الموافق 21 ديسمبر الجاري.

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