توسطت الفنانة أحلام للمتسابقة المصرية إيمان عبدالغني، التي كانت تنافس بها على لقب برنامج المواهب ”ذا فويس“ في موسمه الخامس، لدى رئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ، مطالبًة إياه بأن يُتيح لها الفرصة للظهور في الحفلات الغنائية بالمملكة.
وقالت أحلام: ”إيمان عبدالغني صوت رائع مكانها تغني في أوبرا دبي ودار الأوبرا السلطانية في عمان وأوبرا الكويت والسعودية، وأطالب تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بأن تكون إيمان في حساباته ضمن النجوم الذي يغنون في السعودية لأنها تستحق“.
ووصفت أحلام، خلال الحلقة الختامية من برنامج المواهب ”ذا فويس“ بـ“السلطانة“ و“الجوكر“، وذلك بعد أداء متميز لأغنية ”أنا قلبي دليلي“ للفنانة المصرية ليلى مراد.
كانت هذه تفاصيل خبر وصفتها بـ السلطانة.. أحلام تتوسط لمتسابقة مصرية في ذا فويس لدى تركي آل الشيخ- فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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