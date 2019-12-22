بعدما خلعته سابقا.. شاهد: شهيرة تثير جدلا واسعا بما فعلته بالحجاب

أثارت الفنانة المعتزلة شهيرة الجدل بعد ظهورها وهي ترتدي الحجاب مرة أخرى بعدما أعلنت في وقت سابق تخليها عنه.

ونشرت “شهيرة” صورتها وهي مرتدية الحجاب، وكانت بصحبة ابنتها الفنانة رانيا محمود ياسين، والفنانة منة تيسير، وصديقتهما، معلقة على الصورة: “أنا مع البنات الحلوين” دون توضيح أسباب عن هذا الظهور، أو إذا كانت صورة جديدة لها أم صورة قديمة تداولتها.

وكانت الفنانة شهيرة، أثارت الجدل منذ فترة، حينما ظهرت في إحدى المراكز التجارية برفقة صديقتها الفنانة سهير رمزي، دون الحجاب، خلال زيارتهما لمعرض و”بازار”، داخل أحد المولات التجارية بمناسبة عيد الحب.