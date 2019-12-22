أشعلت فرقة MONSTA X الكورية أجواء الحفل المقام مساء اليوم ضمن فعاليات مهرجان “ميدل بيست الموسيقي العالمي” الضخم في الرياض. وشهد الحفل حضور ضخم وسط أجواء مفعمة بالحماسة والمرح والاستمتاع بالموسيقى. وبدأت الفرقة بتحية الجمهور السعودي الحاضر للحفل بطريقتهم الخاصة والتي لاقت استحسان الحضور حيث قال أحدهم: “I Love you” ليقول عضو أخر بالفرقة بحماسة مقدمًا التحية للجمهور باللغة العربية “هلا والله” ليرد عليه الجمهور بنفس التحية: “هلا والله”.

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كانت هذه تفاصيل خبر شاهد: أعضاء فرقة Monsta X لجمهورهم السعودي: “نحبكم” و “هلا والله” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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