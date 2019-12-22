الجمعة.. علي الحجار يحيي حفلًا غنائيًا ضخمًا بالجامعة الأمريكية

يستعد المطرب علي الحجار، لاحياء حفلًا غنائيًا ضخمًا مساء يوم، الجمعة الموافق 27 ديسمبر، وذلك في قاعة إيوارت بالجامعة الأمريكية.
ومن المقرر أن يقدم "الحجار" خلال الحفل باقة متنوعة من أجمل وأشهر أغانيه القديمة والحديثة التييحبها ويتفاعل معها الجمهور على خشبة المسرح.
يشار إلى أن كانت طرحت الجهة المنظمة للحفل التذاكر على 4 فئات تبدأ من 200 وصولًا إلى 500 جنيه (البلاتنيوم).يذكر ان طرح المطرب علي الحجار أغنية جديدة بعنوان «اللي اشترى» من كلمات حسن رياض ، والحان حسن زكي، وتوزيع مادو، وقد أخرج الفيديو كليب هاشم طاهر.
وتعد أغنية «اللي اشترى» هي الأغنية رقم7 التي تصدر من ألبوم «لو عايز» المقرر صدوره قريبا، والذي يضم 12 أغنية.
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