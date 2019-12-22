أول تعليق من راشد الماجد بعد مشاركته في الحدث الموسيقي الأضخم "ميديل بيست"

أعرب المطرب راشد الماجد عن سعادته بعد نجاح أكبر حفل ختام الحدث الموسيقي الأضخم في الشرق الأوسط "ميديل بيست"، التي شارك في إحيائها عدد من نجوم الغناء، ووجه رسالة شكر للحضور والقائمين علي الحفل.



نشر الماجد مقاطع فيديو و صورًا له من الحفل عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل

الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، وقال: "أشكر جميع من حضر في أكبر حفلة دي جي في الشرق الأوسط ميدل بيست الرياض‬ و أشكر القائمين على هذا التنظيم الكبير".

جدير بالذكر، أن "ميدل بيست"، هو الحدث الأضخم للموسيقي في الشرق الأوسط،