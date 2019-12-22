أعرب المطرب راشد الماجد عن سعادته بعد نجاح أكبر حفل ختام الحدث الموسيقي الأضخم في الشرق الأوسط "ميديل بيست"، التي شارك في إحيائها عدد من نجوم الغناء، ووجه رسالة شكر للحضور والقائمين علي الحفل.
نشر الماجد مقاطع فيديو و صورًا له من الحفل عبر حسابه الرسمي بموقع تبادلالصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، وقال: "أشكر جميع من حضر في أكبر حفلة دي جي في الشرق الأوسط ميدل بيست الرياض و أشكر القائمين على هذا التنظيم الكبير".
جدير بالذكر، أن "ميدل بيست"، هو الحدث الأضخم للموسيقي في الشرق الأوسط،والذي أعلن عن المستشار تركي أل شيخ، و واستضافته المملكة العربية السعودية السعودية على أكبر 5 مسارح وذلك أيام 19، 20، و21 من شهر ديسمبر، وقد شهد المهرجان على مدار 3 أيام حضور عدد ضخم، وغني به نخبة كبيرة من نجوم مصر والوطن العربي، أبرزهم راشد الماجد، ورابح صقر، وعمرو دياب، ومحمد حماقي، باللإضافه إلي 70 "دي جي" من مختلف الجنسيات.
كانت هذه تفاصيل خبر أول تعليق من راشد الماجد بعد مشاركته في الحدث الموسيقي الأضخم "ميديل بيست" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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