الليلة.. عرض فيلم "A Score to Settle" بالقاهرة

يقام مساء اليوم، الأحد، عرض فيلم "A Score to Settle"

للفنان محمد كريم ، وذلك في أحد المراكز التجارية بمنطقة ألماظة بالقاهرة.

ويشار إلى أن يجسد "كريم" دور شخص يدعى چيمي في الفيلم مع النجم العالمي نيكولاس كيدج، وهو رجل لا يخشى الموت.

يذكر أن "A Score to Settle"

تدور أحداثه حول كيدج الذي يلعب دور قاتل محترف يدعي فرانك، يحاول الانتقام من رؤسائه السابقين بعد دخوله السجن أكثر من 20 عاما، بمن فيهم الشخصية التي يجسدها محمد كريم.