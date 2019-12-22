فرقة عبدالحليم نويرة تحيي ذكري رحيل فريد الأطرش بالأوبرا

تحيي دار الأوبرا المصرية وفرقة عبدالحيلم نويرة للموسيقى العربية بقيادة المايسترو صلاح غباشى، الليلة، الذكري الـ45 لرحيل الموسيقار فريد الأطرش، على خشبة المسرح الكبير، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً.
ومن المقرر أن تقدم الفرقة باقة متنوعة من أجمل أعماله، منها "دايمًا معاك، يا حبايبى يا غاليين، أنا
جدير بالذكر أن فرقة عبد الحليم نويرة، تأسست عام 1967، بـقـيادة المايسترو عبدالحليم نويرة، تحت اسم فرقة الموسيقى العربية لإحياء التراث الغنائي الأصيل، وتقدم الفرقة الأشكال التراثية والقوالب الغنائية والموسيقية المختلفة لجمهور ومتذوقي الموسيقى العربية، كما أتاحت الفرصة لمؤلفي الموسيقى المعاصرين لتقديم إنتاجهم الجيد من القوالب الموسيقية التقليدية.
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