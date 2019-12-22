تستضيف ساقية عبدالمنعم الصاوي المطرب فخر لقمان فى حفل موسيقى غنائي، مساء الأحد المقبل الموافق 22 من ديسمبر على مسرح الحكمة، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً.

يشار إلى أنه من المقرر أن يقدم "لقمان" خلال الحفل مجموعة متنوعة من أجمل أغنيات الزمن الجميل ولكن بشكل معاصر.

يذكر أن فخر لقمان مطرب مصرى شاب يقدم أنواعًا مختلفة من الغناء بما يحافظ على الطابع الأصيل ويواكب الموسيقى الحديثة لجيله سواء كانت أغانيه الخاصة أو أغانى الزمن الجميل بتوزيعات موسيقية معاصرة مع فرقته الموسيقية المميزة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الليلة.. فخر لقمان يحيي حفلًا غنائيًا بساقية الصاوي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.