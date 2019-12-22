الليلة.. المتفائل يحتفل بالعام الجديد مع جمهور الإسكندرية

قال الفنان أشرف طلبة مدير فرقة المسرح القومي بالبيت الفني للمسرح إن العرض المسرحى "المتفائل" من إنتاج الفرقة، يستعد لأولى جولاته خارج القاهرة، حيث يبدأها بمحافظة الإسكندرية ابتداءً من اليوم الأحد ٢٢ ديسمبر ولمدة أسبوعين، وذلك في تمام الثامنة مساءً، على مسرح بيرم التونسى بالإسكندرية.
أضاف "طلبة" ان العرض المسرحي "المتفائل" يتمتع بعدة عناصر تساعده على جذب الجمهور من أهمهم المستوى الفني الراقي و جودة العناصر الفنية بالعرض المسرحي مما يجذب الجمهور و يمتعه بوجبة فنية دسمة، وأعرب عن سعادته لإحتفال
عرض "المتفائل" تدور أحداثه حول شخص حارب كل المشاكل و الأمراض الموجودة فى مجتمعه للوصول إلى هدفه من خلال صفة التفاؤل، العرض من بطولة سامح حسين، يوسف إسماعيل، سوسن ربيع، عزت زين، حنان عادل، آيات مجدي، تامر الكاشف، زكريا معروف، طارق راغب، أحمد سمير عامر، المطرب مصطفى سامي و مجموعة من شباب المسرح القومى، موسيقى و ألحان هشام جبر، ديكور حازم شبل، ملابس نعيمة عجمي، اضاءة أبو بكر الشريف، مكياج إسلام عباس، استعراضات ضياء شفيق، أشعار طارق على، عن رواية كانديد للكاتب فولتير، إعداد و إخراج إسلام امام.
جدير بالذكر ان عرض "المتفائل" حقق نجاحا جماهيرا مبهرا منذ افتتاحه فى يوليو الماضي، وطوال ٧٥ ليلة عرض متواصلة على خشبة المسرح القومي بالعتبة رافعا لافتة كامل العدد ، و يأتي قرار عرضه بالاسكندرية لوصول العرض لجمهور مختلف، و تطبيقا لمبدأ العدالة الثقافية، حيث من المقرر ان يجوب العرض محافظات الغربية ، قنا، أسوان ، قبل عودته مرة أخرى بالقاهرة .
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