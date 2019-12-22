عبد الدايم: مسرح المواجهة يستهدف إعادة تشكيل الوعي وتحقيق العدالة الثقافية

لأول مرة فى التاريخ تصل الثقافة المصرية إلى قرية العتمانية التابعة لمركز البدارى بمحافظة أسيوط، فعلى عمق 65 كيلو داخل الجبل تم تقديم العرض المسرحى ولاد البلد ضمن خطة مسرح المواجهة والتجوال وذلك بحضور 8000 مشاهد .

أكدت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة أن مسرح المواجهة والتجوال يعمل منذ ميلاده على مجابهة التطرف والتعصب إيمانًا بقدرة الإبداع على إعادة تشكيل الوعى والارتقاء بالوجدان.

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وأضافت أن جولة عرض ولاد البلد بأسيوط تستهدف المناطق الأكثر

احتياجًا لتحقيق العدالة الثقافية بين أبناء الوطن، مشيرة أن العروض التى يشملها مسرح المواجهة والتجوال توجَّه العديد من الرسائل الإيجابية التى تدعو الشباب للعمل وبذل الجهد لتحقيق المستقبل المشرق للبلاد .

يشار إلي أن عرض ولاد البلد من إنتاج فرقة مسرح المواجهة والتجوال التابعة للبيت الفنى للمسرح برئاسة الفنان إسماعيل مختار ومن إخراج الفنان محمد الشرقاوى ويتناول العديد من القضايا

الاجتماعية والجماهيرية فى لوحات متتالية وبطولة محمد زيدان، محمد أباصيري، وائل مصطفى، عادل يوسف، محمد صالح، رويدا عبدالسلام، هشام طارق، سهر عبد الوهاب، نورهان سالم، جاكلينا رأفت، إسراء أحمد، ياسر الرفاعي، أمير عبد الحميد، محمود فتحي، أحمد مصطفى، إضاءة أبو بكر الشريف، استعراضات فاروق جعفر ، تأليف مصطفى سليم .

يذكر أن جولة عرض ولاد البلد فى صعيد مصر انطلقت من محافظة المنيا حيث تم تقديم 15 ليلة بدأت أول ديسمبر الجارى ثم انتقل العرض إلى محافظة أسيوط ويستمر تقديمه بمختلف مراكزها وما يتبعها من والقرى والنجوع حتى نهاية الشهر الجارى .